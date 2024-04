Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zugegeben, die Geschichte dieses Bildes kennen wir nicht wirklich. Also, wir wissen nicht, warum das Schild liegt und nicht, wie es sollte, steht. Aber wir versuchen einfach mal, uns dem anzunähern. Ohne dabei von der Tram erfasst zu werden.

Da liegt es also das Schild. In der Schützenstraße in Süd. Die eine Einbahnstraße ist, also nur aus einer Richtung befahren werden darf. Außer von der Straßenbahn, die darf hin