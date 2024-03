Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei den Ostermärschen wird ein Ende der Kriege in der Ukraine und in Nahost gefordert. Den Mannheimer Veranstaltern ist eine Logistik-Zentrale der US-Armee im Norden der Stadt ein Dorn im Auge.

Sie sind längst zu einer Tradition geworden: Die Ostermärsche werden am Wochenende bundesweit wieder viele Tausend Menschen in Bewegung setzen. Auch in Mannheim wollen die Initiatoren ein Zeichen für