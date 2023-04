Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 1979 wird das Straßenfest in Rheingönheim gefeiert. Rund 15 verschiedene Vereine haben sich in den Anfangsjahren an der Ausrichtung Ende August beteiligt. Nach einem erfolgreichen Comeback nach Corona im vergangenen Jahr ist jetzt Schluss. Im Gespräch mit Gerhard Bühler erklärt Ortsvorsteher Wilhelm Wißmann (CDU), warum es nicht weitergeht.

Herr Wißmann, schon während des letzten Straßenfests hat es Gerüchte gegeben, es wäre das letzte Mal. Was war da dran?

Die Gerüchte waren