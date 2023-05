Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach drei Spielzeiten in der Handball-Pfalzliga verabschieden sich die Herren der TG Oggersheim in die Verbandsliga. Obwohl der Verband nach der abgebrochenen Corona-Saison eigentlich keinen Absteiger vorgesehen hat, zieht die Abteilungsleitung des abgeschlagenen Schlusslichtes die Notbremse. Sie will im Herbst den Neuaufbau in der Verbandsliga.

Es sei der einzig logische Schritt, erklärte Abteilungsleiter Freddy Schreiber. Ein Schritt, der sich schon während der aktuellen Saison abgezeichnet habe. „Uns haben schon im Januar vier Leistungsträger