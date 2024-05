Ludwigshafen startet mit seinem Freibad im Vergleich zu anderen Kommunen später in die Saison. Die Stadtverwaltung führt dafür Spargründe an und weist darauf hin, dass der Mai nicht besonders besucherstark sei.

„Das leicht spätere Starten in die Freibadsaison ist eine Folge der Haushaltskonsolidierung. Dahinter steht die Überlegung, aus Spargründen das bisherige Angebot eines Parallelbetriebs von Hallenbad Süd und Freibad in der Sommersaison nicht länger aufrecht zu erhalten“, heißt es in einer Stellungnahme der Verwaltung zu unserer Kolumne „Wochenspiegel“. In der Vergangenheit habe das Hallenbad Süd auch in den Sommermonaten (mit Ausnahme der Ferien) zur Verfügung gestanden, was nun nicht mehr der Fall ist. Da es im Mai in den Morgenstunden noch recht kühl sei, finde das Schulschwimmen in diesem Monat noch im Hallenbad Süd statt. Dies sei ein weiterer Faktor, warum der Saisonstart fürs Freibad auf Ende statt Anfang Mai gelegt worden sei.

Ein weiterer Grund für die Entscheidung seien auch die Auswertungen der Besucherzahlen von 2009 bis 2022. Der Mai sei nie sehr besucherstark gewesen, argumentiert die Stadt. Durchschnittlich nur rund 4,5 Prozent der Gesamtbesucher des Freibads in einer Saison entfiele auf den Mai. Ferner seien die Energiekosten für die Beckenwassererwärmung und die Nutzung der Warmduschen im Mai höher.