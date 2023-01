Immer mehr junge Menschen erkranken an Darmkrebs. Lange Zeit standen sie nicht so stark im Fokus, galt er doch vor allem als eine Erkrankung der Älteren. Die Stiftung Lebensblicke wirbt für die Vorsorge und Früherkennung von Darmkrebs – egal, in welchem Alter. Dass es jeden treffen kann, zeigt der folgende Fall.

Im Netz



www.stiftung-lebensblicke.de

In dieser Serie beleuchten wir die Arbeit der Stiftung Lebensblicke in den vergangenen 25 Jahren. Teil 1 der Serie lesen Sie hier.