Die insgesamt 36 Fahrradboxen des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) am Ludwigshafener Hauptbahnhof und am S-Bahnhof Mitte können ab sofort genutzt werden, wie das Unternehmen mitteilt. Das neue Angebot soll mehr Menschen dazu motivieren, aufs Fahrrad umzusteigen, „weil die neuen Abstellmöglichkeiten sicher und trocken sind“, sagt Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos). Am Bahnhof Mitte wurden laut VRN 24 doppelstöckige Boxen und am Hauptbahnhof zwölf doppelstöckige Boxen aufgestellt. Die Kosten für die Miete variieren nach Mietdauer und Box. Gebucht werden können die Unterstellmöglichkeiten auf der Internetseite www.vrnradbox.de. Anschaffung und Montage der Boxen kostete laut VRN 128.000 Euro, wobei sich die Stadt mit rund 50.000 Euro beteiligte.