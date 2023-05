Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist ein Hingucker am Hauptbahnhof, der aber auch Fragen aufwirft. Die neuen Fahrradboxen des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) sind ein neues Angebot in Ludwigshafen und bieten gegen geringes Entgelt einen sicheren Aufbewahrungsort für Fahrrad und E-Bike. Aktuell gibt es davon zwei in der Stadt.

Von Weitem könnten es übergroße Buchrücken sein. Buchrücken mit den markantesten Gebäuden der Stadt. So grüßen die Silhouetten von Pylonbrücke, Friedrich-Ebert-Halle,