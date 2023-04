Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 90 Jahren gibt es den Ortsteil Niederfeld in der Gartenstadt. Das haben Mitglieder der Siedlergemeinschaft am Montag gefeiert. Genau am 4. April 1932 wurde der erste Spatenstich gesetzt. Wie sich Niederfeld vom Sorgenkind zur Vorzeigesiedlung entwickelte.

„Der Zusammenhalt unter den Bewohnern hier ist immer noch sehr gut“, sagte Josef Waldmann, Vereinsvorsitzender der Siedlergemeinschaft. Dies komme jährlich bei drei großen Veranstaltungen zum