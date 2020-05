Von den Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist auch die Ludwigshafener Volkshochschule (VHS) betroffen. Seit 18. März ist die Einrichtung für den gesamten Kursbetrieb geschlossen. Einige Kurse sind seitdem ins Internet verlagert worden. Jetzt wird das Angebot beim Online-Unterricht ausgebaut.

Die VHS nutzt für diese Angebote vor allem die vom Deutschen Volkshochschulverband entwickelte „vhs.cloud“. Diese Lernplattform ermöglicht es Dozenten und Kursteilnehmern, sich in virtuellen Klassenräumen zu treffen. Mit der „vhs.cloud“ kann man Webinare, also Online-Seminare, abhalten. Zudem sind Videokonferenzen auf diesem Weg möglich. Zu vielen Themen wurden Interessengruppen und Foren angelegt: Man hat also die Möglichkeit, Materialien auszutauschen und gemeinsam zu bearbeiten.

Die „vhs.cloud“ wird laut VHS bereits im Realschulabendkurs und im Realschultageskurs eingesetzt, ebenso in vier Kursen „Deutsch als Fremdsprache“. Im Bereich Fremdsprachen führt die VHS unterbrochene Kurse in den Sprachen Japanisch, Spanisch und Neugriechisch mittlerweile mithilfe der Cloud weiter. Zudem werden die Videokonferenzprogramme Skype und Zoom genutzt. Darüber hinaus bietet die VHS ein Online-Tutorium für Integrationskursteilnehmer an. Falls die Auflagen den regulären VHS-Betrieb auch über den 20. Mai hinaus untersagen, sollen ab dann auch berufsbezogene Deutschkurse (Sprachniveau B2) online starten.

Finanz-Tipps im Internet

Die Ludwigshafener VHS-Leitung hat darüber hinaus neue Online-Formate entwickelt, die ab dieser Woche angeboten werden. So findet die für Dienstag geplante Veranstaltung von Wirtschaftsprofessor Hartmut Walz zum Thema „Passives Investieren mit ETFs (Exchange Traded Funds) und Indexfonds“ nun als Online-Vortrag mit Google Meet statt. Geplant ist die Veranstaltung von 18.30 bis 20 Uhr. Den Zugangscode erhalten Teilnehmer per E-Mail. Anmeldungen sind mit Angabe der Kursnummer (201AG10404) unter Telefon 0621/504-2238/-2631 oder per E-Mail an petra-paula.marquardt@ludwigshafen.de bis Dienstag, 15 Uhr, möglich.

Außerdem hat sich die VHS-Leitung überlegt, wie sie auch jene Bürger mitnehmen kann, die mit der Online-Kommunikation noch nicht so vertraut sind. Für sie gibt es individuelle Kurse übers Telefon. Dabei wird erläutert, wie man mit Smartphone oder Tablet umgeht – und vor allem, wie man mit Messenger und Videotelefonie mit der Familie im Kontakt bleiben kann. Wer Interesse an dem Angebot hat, vereinbart mit Kursleiter Klaus Lippert einen Termin. Dieser hilft den Teilnehmern bei der Einrichtung der Geräte und und erläutert die zentralen Anwendungen. Wer die Online-Kommunikation vor allem für seinen Beruf braucht und sich weiterbilden möchte, kann am 30. Mai am Kurs „Digitale und virtuelle Kommunikationsmethoden: E-Mail, Tele- und Webkonferenzen“ teilnehmen.

Neue Reihe

Aufgrund der Umstellung auf digitale Angebote hat die VHS auch eine neue Reihe ins Leben gerufen: „VHS Wissen live – das digitale Wissenschaftsprogramm“. Unter diesem Titel gibt es folgende Online-Vorträge im Mai: „Was ist Antisemitismus? Ein Überblick über aktuelle Formen der Judenfeindschaft“ am 6. Mai; „Gerd Müller oder wie das große Geld in den Fußball kam“ am 18. Mai und „Brasilien: Die Zerstörung der Demokratie unter Jair Bolsonaro“ am 27. Mai. Die Vorträge dieser Reihe werden über die Software Zoom angeboten. Die Reihe wird im Juni fortgesetzt, so die VHS.

Im Bereich Kultur und Gestalten startet am Dienstag, 12. Mai, eine Einführung in das Bildbearbeitungsprogramm mit der Bilddatenbank Adobe Lightroom. Der Kurs umfasst vier Termine – Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Wer sich anmeldet, erhält einen Link, um dem „Meeting“ beizutreten.

„Ich hoffe, dass möglichst viele Menschen die neuen Online-Angebote unserer VHS nutzen werden,“ sagt Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD). VHS-Leiterin Stefanie Indefrey ergänzt: „Die Corona-Krise bringt uns alle an unsere Grenzen, führt uns aber auch dahin, vorhandene Möglichkeiten intensiver zu nutzen.“

Noch Fragen?