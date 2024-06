Ein Fahrzeug, dass soeben an der Kurpfalzbrücke in den Neckar gerollt sei, ist der Leitstelle der Feuerwehr am Sonntag kurz vor 18 Uhr gemeldet worden. Mittlerweile – so Zeugenaussagen – wäre nur noch das Dach zu sehen. Rettungskräfte der Feuerwehr und Polizei eilten sofort vor Ort, teilt die Polizei mit. Ein 35-jähriger Mann, der im Auftrag einer Firma eigentlich nur Waren entladen helfen sollte, hatte sich aus bisher nicht bekannten Gründen an das Steuer des Transporters gesetzt und das Fahrzeug, das in unmittelbarer Ufernähe stand, gestartet. Da der Rückwärtsgang noch eingelegt war, fuhr der Transporter direkt in den Neckar und begann sofort zu sinken. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt und konnte selbstständig das Fahrzeug durch das Fenster der Fahrertür verlassen. Betriebsstoffe traten keine aus. Die Bergung des Fahrzeugs dauerte zirka zwei Stunden und wurde von zahlreichen Schaulustigen am Ufer verfolgt.