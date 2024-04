Zu einem Auffahrunfall zweier Pkw kam es am Dienstag gegen 9.55 Uhr auf der A650 kurz vor der Ausfahrt Ruchheim in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Ein Wagen kam laut Feuerwehr auf der Straße zum Stehen, der andere neben der Fahrbahn auf dem Grünstreifen. Beide Insassen des auf der Straße stehenden Fahrzeugs konnten sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr selbst aus ihrem Fahrzeug befreien und wurden vom Rettungsdienst betreut. Der Fahrer des zweiten Wagens war noch in ihrem Fahrzeug, wurde medizinisch erstversorgt, von der Wehr aus dem Auto befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Während des Einsatzes kam es zu größeren Verkehrsbehinderungen auf der A650.