Das wird teuer: Die Autobahnpolizei hat am Mittwochabend einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der auf der A 650 in Richtung Bad Dürkheim unter Drogeneinfluss und viel zu schnell unterwegs war. Aufgefallen war den Beamten der 26-Jährige aus Gerolsheim gegen 19 Uhr in Höhe Oggersheim, weil er während der Fahrt mit seinem Mobiltelefon beschäftigt war. Er bemerkte die Ordnungshüter nicht, weil sie mit einem zivilen Geschwindigkeitsmessfahrzeug unterwegs waren – und drückte unbeschwert aufs Gas. Dokumentiert wurde eine Geschwindigkeitsüberschreitungen von über 54 Stundenkilometer.

Cannabis konsumiert

Als der Fahrer kontrolliert wurde, stellten die Polizisten zudem fest, dass er Cannabis konsumiert hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Neben den Ordnungswidrigkeiten für die Benutzung des Handys während der Fahrt und der Geschwindigkeitsüberschreitung kommt eine weitere Ordnungswidrigkeit wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss und eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf ihn zu.