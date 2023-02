Nach Corona hat der Verkehr wieder zugenommen. In der Vorderpfalz hat es deshalb wieder häufiger gekracht. Doch auf den Fernstraßen um Ludwigshafen ist die Anzahl der Unfälle um fast ein Fünftel im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit gesunken.

Die Polizeiautohhanstation Ruchheim hat nun die Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt. Nach den pandemiebedingten Rückgängen der Unfallzahlen der Jahre 2020 (1059 Unfälle) und 2021 (971), ist 2022 die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle (1036) gegenüber dem Vorjahr um 65 Unfälle gestiegen, was einer Steigerung um etwa 4 Prozent entspricht. Doch im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit (1285 Verkehrsunfälle 2019) wurde ein Rückgang von rund 19,5 Prozent registriert.

Auch die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Verletzten ist im Langzeitvergleich deutlich zurückgegangen. Während die Autobahnpolizei 2019 noch 181 Verkehrsunfälle mit Verletzten registrierte, waren dies 2022 nur noch 138. Ein Rückgang um fast ein Viertel (mehr als 23 Prozent). Eeines ist jedoch geliech geblieben: Mangelnder Sicherheitsabstand und nicht angepasste Geschwindigkeit sind weiterhin Hauptunfallursache auch auf den Autobahnen und Bundesstraßen in der Region. 2022 war zu hohe Geschwindigkeit in 174 Fällen (2021: 158) und zu geringer Abstand bei 288 Unfällen (2021: 267) die Ursache.

Hohe Geschwindigkeit, wenig Abstand

Bei den schweren Unfällen mit Verletzten sind ebenfalls Geschwindigkeit und Abstand die Hauptunfallursache, gefolgt von Fahruntüchtigkeit, also Alkohol- und Drogeneinfluss. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle unter Einwirkung berauschender Mittel ist 2022 angestiegen (plus zwölf): Im vergangenen Jahr ereigneten sich insgesamt 34 Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel (2021: 23).

Die Polizei will mit Kontrollen die Verkehrsunfallrisiken reduzieren. Im vergangenen Jahr gab es insgesamt 1623 Kontrollen der Ruchheimer mit unterschiedlichen Schwerpunkten, wie etwa Geschwindigkeit, Drogen, Tuning oder Fernverkehr. Die Autobahnpolizeistation ist für rund 145 Kilometer zuständig: auf der A6 von der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen bis nach Wattenheim, auf der A61 von Worms bis zum Autobahnkreuz Speyer, auf der A65 vom Autobahndreieck Ludwigshafen bis nach Haßloch und auf der A650 von Ludwigshafen bis zum Feuerberg bei Bad Dürkheim. Ebenfalls zuständig sind die Polizisten für die B9 zwischen Frankenthal-Studernheim bis zum Autobahnkreuz Speyer dowie für die Tank- und Rastanlagen „Dannstadt-Ost“, „Dannstadt-West“ an der A61 und „Pfalz“ an der A6. Die Dienststelle der Autobahnpolizei liegt am Autobahnkreuz Ludwigshafen an der Schnittstelle der Autobahnen A61 und A650 an der Ausfahrt Ruchheim.