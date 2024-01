Bislang Unbekannte haben zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 10.50 Uhr, versucht, einen Zigarettenautomaten in der Mutterstadter Straße in Ruchheim aufzuhebeln, vermutlich um an Bargeld zu gelangen. Entwendet wurde laut Polizei nichts. Die Schadenshöhe am Automaten wird auf 700 Euro geschätzt. Hinweise: Telefon 0621 963-2222, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.