Der TTC Oggersheim hat das Relegationsspiel um den Aufstieg in die Tischtennis-Oberliga mit 2:8 beim RSV Klein-Winternheim deutlich verloren. Der ersten Enttäuschung über die Niederlage folgte jedoch schnell eine Nachricht, die den Traum vom Aufstieg weiterleben lässt.

„Nach dem Spiel war die Enttäuschung natürlich riesengroß“, erzählte Lothar Mayer, Vorsitzender des TTC Oggersheim, im Anschluss an die bittere und herbe 2:8-Schlappe. „Das war ein sehr starker Gegner. Da hatten wir wenig entgegenzusetzen“, gab Mayer zu. Lediglich Kevin Rief und Frank Pfannebecker konnten ein Einzel gewinnen.

So schien der Oggersheimer Traum vom Aufstieg in die Oberliga jäh geplatzt. Die gesamte herausragende Saison in der Verbandsoberliga Saarpfalz sollte scheinbar nicht mit dem Sprung in die fünfthöchste deutsche Spielklasse belohnt werden.

Doch schon einen Tag nach dem deprimierenden Relegationsergebnis keimte wieder etwas Hoffnung auf, dass der Aufstiegstraum doch noch wahr werden könnte: Da die TSG Kaiserslautern II den Sprung aus der Ober- in die Regionalliga über den Umweg der Relegation geschafft hat, ist ein weiterer Startplatz in der Oberliga Südwest frei geworden. „Ich denke, dass es doch für den Aufstieg gereicht hat“, zeigt sich Mayer optimistisch. Die endgültige Ligakonstellation wird der Tischtennisverband allerdings erst im Laufe der nächsten Woche bekannt geben. „Bis dahin hängen wir noch etwas in der Luft“, bedauert Mayer: „Im Moment können wir nur hoffen und abwarten.“