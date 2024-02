Brandneue Modetrends und bewährte Klassiker präsentiert der Stoffmarkt laut Ankündigung am Samstag, 2. März, 10 bis 17 Uhr, auf dem Vorgelände der Eberthalle. Im 17. Jahr gastiert dieses Veranstaltungsformat inzwischen in Ludwigshafen „mit einer kunterbunten Vielfalt an hochwertigen Stoffen und Kurzwaren“. Das Sortiment umfasst nach Angaben der Marketinggesellschaft Lukom Stoffe für Kleidung ebenso wie Gardinen, Heimtextilien, Polster- und Dekostoffe. Daneben gibt es Quilt- und Patchworkstoffe sowie Schnittmuster und Kurzwaren. Der Umwelt zuliebe empfiehlt der Veranstalter, zum Transport der Einkäufe eigene Beutel und Taschen mitzubringen. Eine Vielzahl kostenfreier Parkplätze gibt es laut Lukom direkt neben der Marktfläche. Der Eintritt zum Stoffmarkt ist frei.