Schreiende Katzen auf dem zugemüllten Balkon einer Wohnung im Stadtteil West haben am Sonntag gegen 9.30 Uhr die Aufmerksamkeit von Anwohnern erregt. Weil niemand auf das mehrfache Klopfen reagierte, öffnete der verständigte Kommunale Vollzugsdienst (KVD) die Tür. Laut Bericht herrschten in der Wohnung extreme Geruchsbelästigung und unhygienische Zustände vor. Die Beamten befreiten einen Kater, der in einem gekippten Badezimmerfenster eingeklemmt war. Das verletzte Tier wurde in eine Tierklinik gebracht. Weitere Katzen wurden mithilfe von Mitarbeitern des örtlichen Tierheims eingefangen und untergebracht. Die Helfer fanden in der Wohnung vollständig geleerte Futter- und Wassernäpfe sowie ein Terrarium mit zwei toten Schildkröten. Zwischenzeitlich konnte der KVD mit der 45-jährigen Katzenbesitzerin Kontakt aufnehmen. Nach einer Entscheidung des Veterinäramts wird sie ihre Tiere nicht zurückbekommen.