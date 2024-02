Die Anfang 2023 von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) gebildete „Taskforce Autohändler“ hat laut Stadtverwaltung am Dienstag mehrere Autohandelsbetriebe im Stadtgebiet kontrolliert. Dabei beanstandeten die städtischen Einsatzkräfte in vier Betrieben lediglich kleinere Verstöße, während sie bei einem Händler auf gravierende Mängel stießen. Bei der Kontrolle dieses Betriebs verweigerte ein Mitarbeiter den Kontrolleuren zunächst den Zutritt, ehe ihn ein Anruf des Inhabers umstimmte. Der Angestellte reparierte gerade sein Privatfahrzeug, das er dafür unfachmännisch mit einem Gabelstapler angehoben hatte. Das Gelände selbst war mit mehr als einem Dutzend schrottreifen Fahrzeugen, umherliegenden Motoren, Autobatterien und Altreifen überfüllt. In zahlreichen Regenpfützen sammelten sich Reste von Motorenöl und Kraftstoffen. Zudem konnten Wartungs- und Inspektionsnachweise für eine Ölabscheideranlage nicht vorgelegt werden. Für die Beseitigung der Schrottfahrzeuge sowie die Vorlage der Nachweise setzten die Kontrolleure dem Betreiber Fristen.

Die Taskforce war von der OB einberufen worden, um gewerbe-, umwelt- und straßenverkehrsrechtliche Verstöße zu sanktionieren, die in der Vergangenheit bei Autohändlern verstärkt aufgefallen waren.