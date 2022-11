Am frühen Dienstagmorgen gab es nach Angaben der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) um 1.10 Uhr einen Stromausfall in Ludwigshafen-Mundenheim. Es handelte sich demnach um einen 20 KV-Kabelfehler im Teilnetz 2 Mundenheim. Um 1.36 hätten die ersten Haushalte wieder zugeschaltet werden können, um 1.52 Uhr seien wieder alle Kunden versorgt gewesen. Betroffen waren laut den TWL 1085 Haushalte. Ursache für die Stromstörung sei ein Erdschluss an einem Kabel gewesen.