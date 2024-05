Womit vertreiben sich Meerestiere eigentlich die Zeit? Und was verändert eine Flaschenpost? Wer das wissen will, muss am Sonntag, 16. Juni, zum Musical der Rheinfinken nach Altrip kommen.

Bunte Papageienfische, funkelnde Glitzerinen, Elsi der Kugelfisch und viele andere Meeresbewohner bereiten sich auf eine Unterwasser-Castingshow vor. Auch die wilden Zerstörer-Fische bewerben sich, wenn es darum geht herauszufinden, wer am besten singen und tanzen kann?

In diesen Trubel gerät Flapo, die Flaschenpost, mit einer wichtigen Botschaft. Niemand will ihr zunächst zuhören. Und geht es plötzlich um eine viel wichtigere Frage: Kann das Riff mithilfe der Meeresbewohner noch in letzter Minute gerettet werden?

Termin

Sonntag, 16. Juni, 16 Uhr, Reginozentrum Altrip. Kartenvorverkauf unter rheinfinken@gmx.de. Mehr Infos zu den Rheinfinken auf www.rheinfinken.de