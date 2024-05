Die Leichtigkeit des Tanzens hat Ilo Jung in ihrer aktuellen Sommerausstellung eingefangen. Keramik, Mode, Papierinstallationen, alles Neue wird von der Farbe Blau dominiert, sie steht für die Keramik-Künstlerin für die luftige Leichtigkeit des Tanzes.

Die Schöpferin der Trulla und Ela, ihrer Kunst-Figuren, die nicht nur im öffentlichen Raum im Donnersbergkreis, sondern vor allem in ihrem Atelier zu erleben sind, liebt das Gestalten mit Ton ebenso wir das künstlerische Ausprobieren mit neuen Materialien. Die aktuelle Sommerausstellung auf dem Schmalfelderhof verbindet da vieles. Zusammen mit ihrer Künstler-Kollegin Judith Boy und ihrem Enkel Leonard Jung zeigt die kreative Kunstfrau Gebrauchskunst, Mode, Holz, Objekte und vieles mehr in ihrem Anwesen, das ihre Kunst nicht nur im großzügig angelegten Park, sondern auch in den liebevoll gestalteten Schau-Räumen präsentiert.

Farb- und Formenvielfalt

Da gibt es so viel zu entdecken: Das Erdige der Keramik mit einer schier unbeschreiblichen Farb- und Formenvielfalt, die auch ihr Lehrling, wie Ilo Jung stolz ihren Enkel Leonard bezeichnet, für sich entdeckt hat, die Bild- und Materialsprache der international erfolgreichen Kollegin Boy, die neben spannenden Malereien kunstvolle Kopfbedeckungen, Schals und Ketten gewirkt hat, inspiriert von Netzwerken südländischer Fischer. „Eigentlich hat Judith keine Hüte entworfen, es sind Schmuckstücke, die auf dem Kopf getragen werden“, so Jung über die originellen Hauben und Verzierungen ihrer Kunst-Freundin. Über ihre Mode will Ilo Jung gar nicht so viel reden, aber jedes ihrer Einzelstücke trägt den unverwechselbaren Stempel ihrer Kreativität, Stoffe hat sie mit viel Zeit und Liebe ausgesucht, die Ela-Figuren befinden sich auch auf Shirts und Blusen.

Der Kunstpark lädt zum Entdecken und Verweilen gleichzeitig ein, die Kunst darf hier oft berührt und mit ganzem Körper erlebt werden. Kunst ist bei Ilo Jung Lebensinhalt, der Liebe zum Tanz die sie mit ihrem Partner verbindet, hat sie in der neuen Ausstellung einen besonderen Raum gegeben. Noch ist die Ausstellung nicht ganz fertig, doch bis zur Eröffnung am 2. Juni ist noch etwas Zeit, die die Künstlerin noch nutzen will, um die Besucher nicht nur im Atelier sondern auch im Grünen zu überraschen.

Info

Die Sommerausstellung 2024 wird bis zum 30. Juni täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet sein, darüber hinaus auch nach telefonischer Anmeldung und Absprache. Weitere Infos unter 06362 3555 oder über www.ilojung.de und kunstimpark@ilojung.de