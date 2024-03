In Oppau ist laut Polizei ein Streit zwischen Autofahrern eskaliert. Am Freitagnachmittag kam es an der Kreuzung zwischen der K1 und der Bürgermeister-Trupp-Straße zunächst zu einem Missverständnis zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Raum Heppenheim und ein 48-jähriger Autofahrer aus dem Raum Ludwigshafen beschuldigten sich gegenseitig, dem anderen die Vorfahrt genommen zu haben. Anfangs gerieten die beiden Männer nur verbal aneinander. Nachdem beide ihr Fahrzeug verlassen hatten, entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung. Im Anschluss daran stiegen die beiden Kontrahenten wieder in ihre Fahrzeuge und suchten gleichzeitig die Polizeiinspektion 2 auf. Dort zeigten sie sich gegenseitig wegen Körperverletzung und Beleidigung an.