Am 8. Juli konstituiert sich der neue Stadtrat – mit der CDU als stärkster Kraft. Es folgen SPD und AfD. Insgesamt sind sieben Fraktionen vertreten sowie drei Einzelkämpfer. Interessant ist der Blick auf die Personenstimmen und wer davon profitiert hat – oder eben nicht. Eine Analyse nach der Wahl vom 9. Juni

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter