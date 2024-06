Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

[Aktualisiert 17 Uhr] Das vorläufige Endergebnis der Ludwigshafener Stadtratswahl steht fest. Während sich am Sonntagabend bei der von rund 200 Gästen im Pfalzbau-Foyer verfolgten Auszählung der Kommunalwahl noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD angedeutet hatte (ausgezählt wurde dabei ausschließlich auf Basis der unveränderten Stimmzettel mit Listenkreuz), konnte die CDU im Laufe des Montags aufholen und liegt nun mit 27,4 Prozent deutlich vorn. Dass heute auch jene Stimmzettel ausgezählt wurden, bei denen die Wählerinnen und Wähler durch Kumulieren und Panaschieren Stimmen an Einzelpersonen vergeben haben, bedeutete auch für die SPD noch einen Sprung nach vorne. Die Sozialdemokraten kommen laut vorläufigem Endergebnis auf einen Stimmenanteil von 22,1 Prozent. Drittstärkste Kraft im Stadtrat ist die AfD geworden (19,9 Prozent). Die weiteren Ergebnisse lauten: Grüne 9,1 Prozent, FWG 6,1 Prozent, BSW 5,9 Prozent, FDP 3,7 Prozent, Linke 2,3 Prozent, BIG 1,9 Prozent und Piraten 1,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 47,1 Prozent, wahlberechtigt waren laut Stadt insgesamt 119.885 Personen. Zum Kommentar.

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter