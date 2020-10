1960 erschien das Bilderbuch „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. Zum 60. Geburtstag des Klassikers können dessen kleine Fans laut Ankündigung in der Stadtbücherei von 12. bis 24. Oktober an einem Malwettbewerb teilnehmen und ihr Wissen bei einer Rätselrallye testen.

Der Kinderbuchautor Michael Ende schickt seine beiden Protagonisten auf eine Reise, die von Lummerland nach China, in die Wüste bis in die Drachenstadt und zurück führt. Zum 60. Geburtstag des Werks sind Kinder ab sechs Jahren aufgefordert, die spannendste, lustigste oder fantastischste Szene aus dem Buch zu malen – vor Ort in der Stadtbücherei oder zu Hause. Natürlich können Jim Knopf und Lukas auch auf ganz neue Abenteuer geschickt werden. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Kunstwerke müssen bis Samstag, 24. Oktober, in der Stadtbücherei abgegeben werden und sind als kleine Galerie im Schaufenster zu sehen.

Rätselbegeisterte Kinder können außerdem bei einer Rallye Fragen zu Jim, Lukas und Emma beantworten. Diese sind auf gebastelten Lokomotiven in der ganzen Kinderbücherei versteckt. Die Lösungen werden vor Ort abgegeben. Im Anschluss an Malwettbewerb und Rallye werden unter allen Teilnehmern kleine Preise verlost.

Für Fragen stehen die Mitarbeiter der Stadtbücherei (Welschgasse 11) zu den Öffnungszeiten (montags 14 bis 18 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags, 10 bis 18 Uhr, oder samstags, 10 bis 13 Uhr) oder telefonisch unter 06233 89630 zur Verfügung.