Das 1976 gebaute Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) in der Karlsbader Straße (Gartenstadt) soll – wie berichtet – bald ausgedient haben. Die Handwerkskammer der Pfalz plant, diesen Standort ebenso zu schließen wie das Berufsausbildungszentrum in Landau. Stattdessen soll in Neustadt eine Hochschule des Handwerks gebaut und dafür 75 Millionen Euro investiert werden. Die Stadt Neustadt hat der Kammer ein Grundstück angeboten, der dortige Stadtrat muss dem Verkauf aber noch zustimmen. Ursprünglich hatte die Handwerkskammer geplant, die Aus- und Weiterbildung für das vorderpfälzische Handwerk in Ludwigshafen zu konzentrieren. Dafür sollte das BTZ modernisiert und erweitert werden. Weil die Stadt Ludwigshafen laut Kammer kurzfristig aber keine Erweiterungsfläche anbieten kann, sei der Standort Neustadt unter mehreren Angeboten ausgewählt worden. Diese RHEINPFALZ-Information hat jetzt die Ludwigshafener Stadtverwaltung bestätigt. „Mit der Handwerkskammer wurden Gespräche geführt, auch schon vor deren regionalem Auswahlverfahren. Die benötigte Flächengröße für Erweiterungen oder einen Neubau war in Ludwigshafen im gewünschten Zeitraum nicht darstellbar“, sagte ein Sprecher der Verwaltung auf Anfrage.