Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weil er mit rund sechs Kilogramm Amphetamin gehandelt haben soll, ist ein 44-jähriger Ludwigshafener am Montag zu einer fast fünfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. In seinem Garten war ein unterirdisches Drogenversteck entdeckt worden. Nicht die einzige Überraschung in dem Verfahren.

Im Prozess um den 44-jährigen Mann aus Ludwigshafen ist etwas überraschend schon am ersten Verhandlungstag das Urteil gefallen. Die Zweite Große Strafkammer des Landgerichts verhängte