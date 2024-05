Die Mannheimer SPD hat am Wochenende beklagt, dass der Wahlkampfleitung der Partei im Laufe des Sonntags, 28. April, aus verschiedenen Stadtteilen gemeldet worden sei, dass insbesondere im Mannheimer Norden (Sandhofen, Schönau) zahlreiche SPD-Wahlplakate entfernt und zerstört wurden. Ersatzweise seien genau an diesen Stellen massiv Plakate einer anderen Partei aufgehängt worden. Am Montag, 29. April, seien dann im Käfertaler Wald und in Neckarau beziehungsweise im Casterfeld größere Mengen der abgerissenen Plakate gefunden worden. Das alles sehe nach einer konzertierten Aktion aus, so ein SPD-Sprecher. Die Mannheimer SPD hat nach eigenen Angaben Strafanzeige gegen unbekannt wegen Zerstörung und Diebstahls gestellt. Inzwischen ermittele die Kriminalpolizei. Dem SPD-Kreisverband sei ein erheblicher finanzieller Schaden entstanden.