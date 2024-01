Mit Peter Uebel als Spitzenkandidat zieht die Ludwigshafener CDU in die Kommunalwahl am 9. Juni. Der Internist erhielt auf dem Kreisparteitag am Samstag 99 Prozent der Stimmen. Das klare Ziel der Union: Die SPD als stärkste Kraft im Stadtrat ablösen.

Die Grundstimmung des Jammerns müsse beendet, Ludwigshafen endlich wieder eine Perspektive gegeben werden. Die Handschrift der CDU müsse dabei deutlich erkennbar sein, forderte Uebel, der am 25. Januar 60 wird. Die Union sei in der ablaufenden Legislaturperiode die einzige verlässliche politische Kraft im Stadtrat gewesen.

Von Parteichef Torbjörn Kartes (44) gab es eine saftige Abreibung für die Ampel-Koalitionen, die jegliches Vertrauen verspielt hätten. Die aktuelle Bundesregierung sei eine der schlechtesten der vergangenen Jahrzehnte. „Sie ist am Ende. Und in Mainz sieht es nicht viel besser aus“, meinte er. Ludwigshafen stehe mit dem Rücken zur Wand und müsse finanziell endlich besser ausgestattet werden.

Zur AfD sagte Kartes: „Das ist unser Hauptgegner. Wir müssen uns gegen Rechts abgrenzen. Wer das nicht verstanden hat, hat nie in die Geschichtsbücher geschaut oder im Schulunterricht nicht aufgepasst.“

Mit 15 Mandaten ist die CDU hinter der SPD (17) derzeit die zweitstärkste Kraft im 60-köpfigen Stadtrat.