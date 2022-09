„Es war eines unserer zentralen Wahlversprechen – wir haben Wort gehalten. Hier vor Ort profitieren künftig Tausende Menschen von zwölf Euro Mindestlohn“, sagt Christian Schreider als SPD-Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal zur Erhöhung des gesetzlichen Mindesteinkommens ab 1. Oktober.

Nach einer Studie der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und des Pestel Instituts sind voraussichtlich über 10.000 Menschen in Ludwigshafen, über 3000 in Frankenthal und 15.600 im Rhein-Pfalz-Kreis Nutznießer der Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro je Stunde. „Diese Maßnahme ist nicht nur ein Gebot sozialer Gerechtigkeit. Sie ist gerade in der aktuellen Situation steigender Energiepreise ein wichtiger Baustein bei der Entlastung von Menschen mit niedrigen Einkommen“, betont der 50-jährige Ludwigshafener. „Die Erhöhung des Mindestlohns ist ein wichtiges Instrument für eine gerechtere Einkommensverteilung, mehr Respekt für jede Arbeit, und sie beugt Altersarmut vor. Wir stehen als SPD klar an der Seite der Arbeitnehmer“, so Schreider.

Der DGB plant zum Mindestlohn eine Aktion vor drei Bahnhöfen.