Wegen Sanierungsarbeiten auf der Höhe des Mühlauhafens kommt es auf der Kurt-Schumacher-Brücke von Montag, den 8. April 2024 bis voraussichtlich Mitte Juni in Fahrtrichtung Mannheim zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Stadt Mannheim mitteilt, soll es so wenig wie möglich Beeinträchtigungen für den Geh-, Rad- und motorisierten Verkehr geben. Daher wird überwiegend von Montag bis Freitag, jeweils zwischen 21 und 5 Uhr, gearbeitet. Autos können den weiteren Angaben zufolge tagsüber und an Wochenenden die Brücke Richtung Mannheim nutzen – von Montag bis Freitag, 9 bis 15 Uhr, zeitweise allerdings nur eine Spur.

Umleitung über die Adenauer-Brücke

Während der Vollsperrungen wird der motorisierte Individualverkehr in Ludwigshafen über die Rheinuferstraße und Yorckstraße auf die Konrad-Adenauer-Brücke nach Mannheim umgeleitet. Der südliche Geh- und Radweg entlang der Fahrspuren in Richtung Mannheim wird während der gesamten Dauer der Arbeiten gesperrt. Dafür kann der Weg auf der gegenüberliegenden Seite der Brücke im nördlichen Bereich genutzt werden. Die Straßenbahnen sind von der Sanierung nicht betroffen und fahren wie üblich.

Die Sperrungen der Kurt-Schumacher-Brücke im April

Montag, 8. April, bis Freitag, 12. April: nächtliche Vollsperrung;

Montag, 15. April, bis Freitag, 26. April: Sperrung einer der beiden Fahrspuren in der Zeit von 9 bis 15 Uhr;

Montag, 29. April, bis Donnerstag 2. Mai: nächtliche Vollsperrung

Sperrungen der Brücke ab Mai