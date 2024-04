Der Ludwigshafener Bundestagsabgeordnete Christian Schreider (52, SPD) ermutigt Bildungseinrichtungen in seinem Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal, an den „Mintmachtagen“ der Stiftung „Kinder forschen“ teilzunehmen. Am 18. Juni lädt die Stiftung im gesamten Bundesgebiet dazu ein, sich beim Aktionstag zu beteiligen. „Eine wertvolle Gelegenheit für Kinder im Kita- und Grundschulalter, sich aktiv mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (Mint) auseinanderzusetzen“, erklärt Schreider. Zur Bedeutung der Mint-Bildung betont er: „Die frühe Auseinandersetzung mit der spannenden Welt der Mint-Fächer schafft eine wichtige Grundlage für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Eine fundierte Ausbildung in diesen Fächern ist entscheidend, um den Herausforderungen der modernen Welt gewachsen zu sein und auch unsere Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.“ Die gemeinnützige Stiftung „Kinder forschen“ ist Deutschlands größte Bildungsinitiative für pädagogische Fach-, Lehr- und Leitungskräfte in Kita, Grundschule und Hort. Mehr Infos gibt im Netz unter www.mintmachtage.de.