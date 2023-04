Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An der Schloss-Schule in Oggersheim werden wieder fleißig bunte Stofftaschen hergestellt. Wegen der Corona-Pandemie war die Näh-AG ein wenig eingeschlafen, aber jetzt surren die Maschinen in der Werkstatt wieder. Die schicken Taschen sind nicht nur in der Ganztagsschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen zu haben.

Im Sommer 2018 wurde die Näh-AG gegründet. An zwei Nachmittagen in der Woche treffen sich jeweils rund ein Dutzend Schüler aus den Klassenstufen 7 bis 9, um gemeinsam Taschen zu fertigen.