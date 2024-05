Einen Schlag ins Gesicht hat am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr ein 21-Jähriger abbekommen, der an einem Bankautomaten im Quadrat P7 Geld abheben wollte. Laut Polizeibericht erfolgte der Angriff genau in dem Moment, in dem das Geld ausgezahlt wurde. Der Täter entnahm einen 20-Euro-Schein aus dem Automaten und flüchtete in unbekannte Richtung. Hierbei wurde er von drei weiteren Männern begleitet, die nach derzeitigen Ermittlungsstand nichts mit der Tat zu tun haben. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: 18 bis 23 Jahre alt, arabischer Phänotyp, dunkle, fast kinnlange Locken und Kinnbart. Er soll mit einem blau-weißen Hoodie bekleidet gewesen sein. Die Polizei sucht nach Zeugen: Telefon 0621 174-4444.