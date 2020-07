Sieben Männer waren laut Polizei an einer Schlägerei beteiligt, die sich am Freitagabend in der Innenstadt zugetragen hat. Ein 24-Jähriger aus Dannstadt-Schauernheim, der sehr betrunken war, hatte zunächst auf dem Berliner Platz Passanten angepöbelt. Später begegneten ihm in der Ludwigstraße fünf junge Männer aus Ludwigshafen im Alter von 20 bis 24 Jahren. Zwischen dem 24-Jährigen und den anderen fünf Personen kam es einer körperlichen Auseinandersetzung, in der die fünf Personen auf den 24-Jährigen einschlugen und auf ihn eintraten. Währenddessen eilte ein 26-Jähriger dem 24-Jährigen zu Hilfe. Er wurde ebenfalls von den fünf jungen Männern geschlagen und getreten. Die Täter verwendeten dabei auch eine Eisenstange. Sie sind polizeibekannt und wurden von den alarmierten Beamten festgenommen.

Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung

Die beiden Opfer, die über Schmerzen klagten, standen unter Alkoholeinfluss (2,07 und 0,41 Promille). Wegen der starken Alkoholisierung und seines aggressiven Verhaltens gegenüber der Polizei wurde der 24-Jährige über Nacht in Gewahrsam genommen. Gegen die fünf Täter wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eröffnet.