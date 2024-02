Weil sie mit Schreckschusswaffen in den O-Quadraten hantiert haben sollen, sind ein 21-Jähriger und ein 19-Jähriger am Sonntagmorgen festgenommen worden. Dieser Teil der Innenstadt ist Teil der Waffenverbotszone. Die jungen Männer hatten offenbar Schüsse abgegeben und flüchteten vorerst Richtung Paradeplatz. Auf dem Polizeirevier stellte sich heraus, dass die beiden unter dem Einfluss von Alkohol standen. Laut Polizei hat ein Passant durch die Schussgeräusche starke Schmerzen am Trommelfell erlitten, benötigte aber keine ärztliche Versorgung vor Ort. Die Männer erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen schwerer Körperverletzung.