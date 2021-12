In Ludwigshafen haben sich am Montagabend etwa 40 Menschen getroffen, um mit einem „Spaziergang“ gegen die Corona-Schutzmaßnahmen zu protestieren. Begleitet von der Polizei und dem Ordnungsamt startete die Gruppe vom Berliner Platz und lief eine Runde durch die Innenstadt. Die Teilnehmer waren still, vereinzelt hielten sie Kerzen in der Hand. Einige trugen auch einen Mund-Nasenschutz. Auch etwa 15 Gegner der sogenannten „Querdenker“-Bewegung, die Corona-Maßnahmen befürworten, hatten sich zu einem Spaziergang getroffen, um die Aktion im Auge zu behalten. Bis zum Abend kam es zu keinen Zwischenfällen.