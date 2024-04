Herbert Münch (64) ist von der FDP zum Spitzenkandidat der Ruchheimer Ortsbeiratsliste für die Kommunalwahl am 9. Juni nominiert worden. Der Chemiker lebt seit 2001 mit seiner Frau in Ruchheim und arbeitet bei der BASF. „Ruchheim muss als Perle mit dörflichem Charakter in ländlicher Umgebung erhalten bleiben“, sagt Münch. „Die Ruchheimer haben den Anspruch auf ausreichend Kindergartenplätze und Grünflächen für Mensch und Natur und natürlich auch auf eine Postfiliale.“ Strukturelle Fehlplanungen wie in Nord-Ost, die auch mangelnden Parkraum zur Folge haben, müssten vermieden werden. Der Ausbau der Infrastruktur mit einer Stärkung des Nahverkehrs, die Teilhabe der Bürger an innovativen Zukunftskonzepten wie Car-Sharing, Rent-a-bike oder Ladestationen für E-Autos sowie ausreichend Parkplätze sind ihm wichtig. Die Attraktivität des Stadtteils liege ihm ebenso am Herzen wie ein saubereres Ortsbild. Die weiteren Listenplätze belegen: Andreas Guth, Ingrid Becker, Brigitte Schmaus, Stefani Becker und Juri Kraus.