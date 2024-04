Über 800 Besucher haben sich am Samstag in Ruchheim auf Ostereiersuche gemacht. Dazu hatte die CDU auf der Vogelwiese über 1500 bunte Eier versteckt.

Je nach Kindesalter waren die Depots anspruchsvoller. Die Ausbeute konnte beim Osterhasen gegen kleine Geschenke eingetauscht werden. Wie Ortsvorsteher Dennis Schmidt weiter informierte, beteiligten sich auch der TV, der SV, die Jugendfeuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz an dem Familiennachmittag. Neben einer Hüpfburg und Kistenrutsche konnten sich die jungen Gäste beim Dosenwerfen, Minigolf, an der Torwand und am Feuerwehrschlauch probieren.

„Die Ostereiersuche bot eine schöne Möglichkeit, die Gemeinschaft zu stärken und Menschen zusammenzubringen“, freute sich Schmidt über die Resonanz.