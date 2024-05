Unbekannte haben laut Polizei am Samstag gegen 7 Uhr erfolglos versucht, in der Maudacher Straße (Maudach) einen Motorroller zu entwenden. Der Halter des Fahrzeugs entdeckte dieses unweit vom Abstellort, allerdings beschädigt. Am selben Tag gegen 20 Uhr tauchte auf einem Tiefgaragenstellplatz in der Bergstraße ein weiterer Roller auf, der zuvor gestohlen worden war. Zeugenhinweise: Telefon 0621 963-2122.