Weil sie sich in einer Drogerie in der Rhein-Galerie am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr auffällig verhielten, wurden Mitarbeiter auf zwei Jugendliche aufmerksam. Diese, ein 16-Jähriger und ein 15-Jähriger, verließen das Geschäft durch unterschiedliche Eingänge, konnten jedoch rasch gestellt werden. Der 16-Jährige hatte einen Ring im Wert von rund 30 Euro bei sich, den er zuvor in der Drogerie gestohlen hatte. Außerdem hatte er ein Tierabwehrspray in der Bauchtasche seines Pullovers. Bei dem 15-Jährigen wurde kein Diebesgut aufgefunden. Ob und inwieweit er an der Tat beteiligt gewesen sein könnte, ist Bestandteil der Ermittlungen. Der 16-Jährige wird sich wegen Ladendiebstahles mit Waffe verantworten müssen.