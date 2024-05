Das mittlerweile dritte Rheinuferfest steigt vom 28. bis 30. Juni. Das Festgelände erstreckt sich wieder über drei bewährte Areale im Bereich der Innenstadt, wie die Stadtmarketinggesellschaft Lukom als Veranstalterin ankündigt: den Platz der Deutschen Einheit mit der Hauptbühne, den angrenzenden Bereich am Rheinufer und den benachbarten Ludwigsplatz.

Als neues musikalisches Glanzlicht im Programm kündigt die Lukom das Festival „Jazz am Rhein“ für Sonntagnachmittag auf dem Platz der Deutschen Einheit an. Ausrichter ist das Kulturbüro. Bereits am Samstag findet der 25. Stadtlauf als Begleitveranstaltung statt. Interessierte Läuferinnen und Läufer können sich für die neue Strecke am Rhein direkt über die Webseite des Stadtlaufs anmelden (unter https://www.ludwigshafener-stadtlauf.de/).

Großer Publikumsliebling bei der Premiere im Vorjahr und daher auch in diesem Jahr wieder gleich auf den Eröffnungsabend terminiert ist „Das Pfälzer Gipfeltreffen“ im musikalischen Bühnenprogramm auf dem Platz der Einheit vor der Rhein-Galerie. Auf der Bühne stehen die Anonyme Giddarischde, Schöpfer der inoffiziellen Pfälzer Hymne „Pfalzlied“. Gleich im Anschluss spielt die Party-Band Grand Malör bis spät nachts.

Konzert-Atmosphäre. Foto: M. Wörz

Am Samstagabend steht das Musikprogramm im Zeichen der Rockmusik. Mit den Revengers eröffnet eine Coverband mit – laut Lukom – Kultstatus im saar-pfälzischen Raum den Reigen. Die Band „We Salute You“ liefert danach „eine aufwendige und authentische AC/DC-Show“.

Klassik ist gesetzt

Von Beginn an fester Bestandteil des Bühnenprogramms ist das Klassik-Open-Air am Sonntagmittag. Ab 12 Uhr nimmt die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz die Gäste auf dem Platz der Einheit mit in die musikalische Welt von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky. Ein weiterer Publikumsmagnet ist die BASF-Wein-Lounge auf dem Ludwigsplatz mit exklusiven Tropfen aus dem BASF-Weinkeller und einer abwechslungsreichen Auswahl an Speisen.

Die Flanierstrecke der Street-Food-Meile entlang des Rheinufers biete Spezialitäten aus aller Welt und einen entspannten Blick aus unmittelbarer Nähe auf die vorbeiziehenden Schiffe. Ein Kinderareal in diesem Bereich soll am Samstag und Sonntag auch bei den jüngsten Besuchern für Vergnügen sorgen.

Die Veranstaltung ist – wie immer – kostenlos. Hauptsponsoren sind die BASF und die Sparkasse Vorderpfalz.

Weitere Details zum Programm des Rheinuferfests will die Lukom in Kürze veröffentlichten. In den Vorjahren besuchten jeweils rund 20.000 Gäste das Rheinuferfest, das nach der Corona-Pandemie das große Stadtfest abgelöst hat.