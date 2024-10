Einen Erfolg gab es für das Team Andreas Zuhnemer/Max Buchert (Aglasterhausen/Böhl-Iggelheim) im Motorsport. Das Team gewann im Renault R 5 GT Turbo die Gruppe Süd im Retro-Rallye-Cup.

Sieben Veranstaltungen hat das Team gemeinsam gefahren, vom Saarland bis nach Baden Württemberg. In Birkenfeld bei der Löwen-Rallye war der junge Max Buchert wegen einer Verletzung nicht an den Start gegangen. Dennoch reichte es für ihn aufgrund des Streichergebnisses, um zusammen mit seinem Piloten den begehrten Pokal zu gewinnen.

Während Andreas Zuhnehmer seit etlichen Jahren im Motorsport aktiv ist, ist Max Buchert dagegen noch ein Neuling. Seinen ersten Einsatz hatte er im vergangenen Jahr bei der Löwen-Rallye mit Start und Ziel in Birkenfeld gefeiert. Gleich zu Beginn dieses Jahren bei der Rallye „Südliche Weinstraße“ hatte sich das Team an die Spitze gesetzt und weitere vier Gesamtsiege folgen lassen. In Birkenfeld belegte Andreas Zuhnehmer ohne Max Buchert dann Rang zwei. Jeweils knapp waren die Rückstände auf den letzten beiden Veranstaltungen, der Rallye „Laichingen“ und der Rallye „Kohle & Stahl in Nohfelden. Mit den Punkten aus den beiden zweiten Plätzen reichte es dennoch zum Gesamtsieg.

186 Motorsportler hatten sich für diese Serie eingeschrieben und 86 haben im Laufe der Saison die Voraussetzungen für eine Platzierung erfüllt. Platz zwei ging an das Vater-Sohn-Team Wolfgang Michalsky/Fabian Michalsky aus Schutterwald im Alfa Romeo Guilia, das bereits mehrere Jahreswertung gewonnen hatte. „Die Serie hat einen würdigen Sieger, und Andreas Zuhnehmer mit Max Buchert waren einfach nicht zu überflügeln. Glückwunsch“, sagten dazu die Schwarzwälder.