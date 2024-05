Eine 52-jährige Radfahrerin ist am Montag gegen 19 Uhr auf dem Radweg am Paul-Martin-Ufer in Richtung Heidelberg von einem Radrennfahrer bedrängt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, ermahnte die Frau den Mann, der mit hohen Tempo heranrauschte, langsamer zu fahren. Daraufhin spuckte er die 52-Jährige an und drängte sie ab. Sie sei gestürzt und habe sich leicht verletzt, hieß es weiter. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um die am Boden liegende Frau zu kümmern. Das Alter des Rennradfahrers schätzte die Frau laut Polizei auf Mitte 50. Die Polizei nimmt unter Telefon 0621 174-3310 Hinweise entgegen.