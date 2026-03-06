Ein 34-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt in der Bruchwiesenstraße (West) versucht, Waren zu stehlen. Nach Angaben der Polizei wollten zwei Angestellte des Marktes den Mann auf seine Tat ansprechen, woraufhin dieser flüchten wollte. Als ihn die Mitarbeiter festhielten, wehrte sich der Mann nach Kräften. Die verständigten Polizeibeamten fesselten den 34-Jährigen daraufhin und durchsuchten seinen Rucksack. Laut Bericht fanden die Einsatzkräfte dabei unter anderem ein Messer. Der Mann muss sich nun wegen Ladendiebstahls mit Waffen verantworten.