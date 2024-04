Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim alljährlichen Tag der Provenienzforschung hat sich diesmal an den Reiss-Engelhorn-Museen der Referent für Provenienz und Archive vorgestellt. Die neu geschaffene Stelle an dem Mannheimer Museum hat seit Jahresbeginn Jamie Dau inne. Das Interesse des Publikums an seinem Vortrag war erstaunlich groß, der Florian-Waldeck-Saal des Zeughauses gut besucht. Vielleicht weil angekündigt war, der Referent werde auch auf künftige Projekte eingehen.

Jamie Dau ist nicht auf dem üblichen Weg Provenienzforscher geworden. Die meisten seiner Kollegen sind nämlich Kunsthistoriker, denn in der Kunstgeschichte ist die Frage nach der Herkunft