Achte Punkte stehen am Dienstag, 21. Mai, 16 Uhr, Gemeindehaus, Luitpoldstraße 48, auf der Tagesordnung bei der letzten Sitzung des Friesenheimer Ortsbeirats vor der Kommunalwahl am 9. Juni. Neben dem Bericht des scheidenden Ortsvorstehers Günther Henkel (SPD) und der Einwohnerfragestunde geht es unter anderem um den Sachstand der städtischen Lärmaktionsplanung sowie um die Vorstellung der Aktivitäten im Bereich der Jugend- und Sozialarbeit im Ortsbezirk. Zum ehemaligen Tankstellenareal an der Ecke Stern-/Ritterstraße haken Grüne und Freie Wähler nach.