Der SV Südwest Ludwigshafen beherrscht weiterhin die Schlagzeilen. Nach dem jüngsten Abstieg in die A-Klasse sorgte die Demission von Trainer Hotic und Vorstand Hafner für neuen Wirbel. Ein junges Führungsteam will den Verein wieder in ruhigeres Fahrwasser führen und bezieht klar Stellung.

LUDWIGSHAFEN. Für manche Fußballvereine ist es sowohl Fluch als auch Segen, wenn sie eine ruhmreiche Vergangenheit haben. Dies trifft vor allem auf Traditionsklubs zu, die nach längerer