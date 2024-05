Zweimal sind markante ehemalige Festungsbauwerke der Pfalz in diesem Jahr Ziel der Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim des Pfälzerwald-Vereins (PWV) mit geführten Besichtigungen. Am Samstag, 25. Mai, steuern die Kurpfälzer Wanderer die frühere Reichsfeste Trifels bei Annweiler an, von der aus dann eine Zehn-Kilometer-Wanderung über die Burgen Anebos und Münz sowie die Kletterhütte am Asselstein zurück zum Bahnhof Annweiler folgt. Die historischen Festungsanlagen in Germersheim werden am 21. September unter Führung des Germersheimer PWV-Vorsitzenden Peter Arbogast besichtigt. Infos gibt es beim Ortsgruppenvorsitzenden Helmut Boos unter Telefon 0176 465290024.